ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Могилевом легковушка врезалась в фуру: пострадало четверо, в том числе двое малолетних детей

02.08.2017 11:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Авария произошла утром 1 августа в Могилевском районе. В ДТП пострадали четверо: водитель, пассажир и двое детей двух и девяти лет.


Фото: УГАИ Могилева

Как сообщили в ГАИ региона, 32-летний житель Шкловского района ехал на Ford по автодороге Красница — Присно — Мосток — Дрибин — Горки. Вблизи деревни Ильинка он начал обгон и столкнулся с попутным автомобилем Citroen. После этого, водитель Ford выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль Mercedes под управлением 36-летнего жителя Витебска.

В результате ДТП водитель автомобиля Ford, а так же его пассажиры 32-летняя жительница Шкловского района, 9-летняя девочка и 2-летний мальчик с тяжелейшими травмами доставлены в больницу.

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четверо пассажиров легковушки получили тяжелые травмы и доставлены в больницу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
От «классиков» до «выбивалы»: в Минске пройдет Фестиваль «Забытых игр»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика