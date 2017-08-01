Под Могилевом легковушка врезалась в фуру: пострадало четверо, в том числе двое малолетних детей

Авария произошла утром 1 августа в Могилевском районе. В ДТП пострадали четверо: водитель, пассажир и двое детей двух и девяти лет.



Фото: УГАИ Могилева

Как сообщили в ГАИ региона, 32-летний житель Шкловского района ехал на Ford по автодороге Красница — Присно — Мосток — Дрибин — Горки. Вблизи деревни Ильинка он начал обгон и столкнулся с попутным автомобилем Citroen. После этого, водитель Ford выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль Mercedes под управлением 36-летнего жителя Витебска.

В результате ДТП водитель автомобиля Ford, а так же его пассажиры 32-летняя жительница Шкловского района, 9-летняя девочка и 2-летний мальчик с тяжелейшими травмами доставлены в больницу.