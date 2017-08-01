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"Внутри чувство, что праздник получится". БАТЭ сыграет с чешской "Славией" при аншлаге
В ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между БАТЭ и пражской «Славией», который состоится сегодня вечером, на трибунах «Борисов-Арены» ожидается аншлаг, сообщает
Интерес к этой важнейшей игре объясним — она станет ключевой в судьбе евроосени для БАТЭ. В случае выхода в следующий раунд борисовчане точно гарантируют себе продолжение еврокубкового сезона. Останется лишь выяснить, в каком из турниров они продолжат выступление. Если борисовчане успешно справятся и с раундом плей-офф квалификации, то будут играть на групповой стадии Лиги чемпионов, если в следующем круге проиграют, то проведут осень в групповом турнире Лиги Европы — второго по рангу клубного континентального состязания.
Также необходимо отметить, что и неудача в дуэли со «Славией» еще не ставит крест на евроосени БАТЭ. У борисовчан еще останется шанс побороться за выход в групповой этап Лиги Европы — в двухматчевой дуэли плей-офф.
БАТЭ призывает своих поклонников, которые собираются на стадион, облачиться в желтое, захватить с собой клубные шарфы и оказать громкую поддержку.
Кроме того, болельщиков просят приходить на стадион заранее: 13 тысяч зрителей создадут немалые проблемы с доступом в чашу, если придут одновременно, да еще и перед самым началом встречи, которая стартует в 20.00.
Допуск на трибуны «Борисов-Арены» начнется в 18.00, к услугам болельщиков — точки общественного питания (галереи 2-го и 4-го уровней), настольный футбол, детский аниматор и аквагрим (галерея 2-го этажа напротив входа на сектор F3).
А за день до матча съемочная бригада видеопроекта «желто-синих» — «ББ-блога» во главе с неизменной ведущей Анной Бонд побывала на тренировке команды Александра Ермаковича. Это занятие было заключительным перед ответным поединком между БАТЭ и пражской «Славией».
Капитан БАТЭ Виталий Родионов, все еще отбывающий дисквалификацию за прошлогоднюю красную карточку в сражении Лиги Европы с казахстанской «Астаной», признался Анне Бонд, что у него хорошие предчувствия.
— Сидит внутри чувство, что все у нас будет хорошо, и праздник получится! Но для этого нам нужно объединиться, — сказал Виталий Родионов.
Видео:
Два дня назад со словами поддержки в адрес борисовской команды в мотивационном видеоролике обратились известные белорусские спортсмены — бойцы ММА Артем Дамковский и Алексей Кудин, а также хоккеист Михаил Грабовский.
Грабовский — игрокам БАТЭ: Верю, что сможете обыграть чехов и отправить их пить пиво
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович накануне на пресс-конференции
Еще одной громкой кадровой новостью из стана БАТЭ накануне ответной игры со «Славией» оказалось
Такая медиаактивность Жавнерчика не была одобрена в клубе.
— Скажу так: в БАТЭ интересы команды всегда стоят выше эмоций отдельных игроков, —
Развивать же тему ухода Жавнерчика перед матчем с чемпионом Чехии наставник БАТЭ не пожелал.
— Вы сказали, что хватает травмированных футболистов. Не было ли желания как-то сгладить ситуацию с Максимом Жавнерчиком, чтобы он остался и помог клубу в Лиге чемпионов?
— Смягчить ситуацию? А вы знаете ее?
— Понятно, что он ушел не просто так.
— На то были причины. И я не хотел бы сейчас о них говорить. В этом нет смысла. Сегодня он игрок «Динамо». Все. Точка, приводит
Намомним, что в первой встрече в Праге борисовчане, с 19-й минуты игравшие в меньшинстве после удаления Евгения Яблонского,
SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию ответного матча БАТЭ против пражской «Славии».
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В ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между БАТЭ и пражской "Славией", который состоится сегодня вечером, на трибунах "Борисов-Арены"...
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