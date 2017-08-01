В ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между БАТЭ и пражской «Славией», который состоится сегодня вечером, на трибунах «Борисов-Арены» ожидается аншлаг, сообщает пресс-служба 13-кратных чемпионов Беларуси.



Фото: fcbate.by

Интерес к этой важнейшей игре объясним — она станет ключевой в судьбе евроосени для БАТЭ. В случае выхода в следующий раунд борисовчане точно гарантируют себе продолжение еврокубкового сезона. Останется лишь выяснить, в каком из турниров они продолжат выступление. Если борисовчане успешно справятся и с раундом плей-офф квалификации, то будут играть на групповой стадии Лиги чемпионов, если в следующем круге проиграют, то проведут осень в групповом турнире Лиги Европы — второго по рангу клубного континентального состязания.

Также необходимо отметить, что и неудача в дуэли со «Славией» еще не ставит крест на евроосени БАТЭ. У борисовчан еще останется шанс побороться за выход в групповой этап Лиги Европы — в двухматчевой дуэли плей-офф.

БАТЭ призывает своих поклонников, которые собираются на стадион, облачиться в желтое, захватить с собой клубные шарфы и оказать громкую поддержку.

Кроме того, болельщиков просят приходить на стадион заранее: 13 тысяч зрителей создадут немалые проблемы с доступом в чашу, если придут одновременно, да еще и перед самым началом встречи, которая стартует в 20.00.

Допуск на трибуны «Борисов-Арены» начнется в 18.00, к услугам болельщиков — точки общественного питания (галереи 2-го и 4-го уровней), настольный футбол, детский аниматор и аквагрим (галерея 2-го этажа напротив входа на сектор F3).

А за день до матча съемочная бригада видеопроекта «желто-синих» — «ББ-блога» во главе с неизменной ведущей Анной Бонд побывала на тренировке команды Александра Ермаковича. Это занятие было заключительным перед ответным поединком между БАТЭ и пражской «Славией».

Капитан БАТЭ Виталий Родионов, все еще отбывающий дисквалификацию за прошлогоднюю красную карточку в сражении Лиги Европы с казахстанской «Астаной», признался Анне Бонд, что у него хорошие предчувствия.

— Сидит внутри чувство, что все у нас будет хорошо, и праздник получится! Но для этого нам нужно объединиться, — сказал Виталий Родионов.

Видео: fcbatetv

Два дня назад со словами поддержки в адрес борисовской команды в мотивационном видеоролике обратились известные белорусские спортсмены — бойцы ММА Артем Дамковский и Алексей Кудин, а также хоккеист Михаил Грабовский.

Грабовский — игрокам БАТЭ: Верю, что сможете обыграть чехов и отправить их пить пиво

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович накануне на пресс-конференции рассказал о «тревожных моментах» перед ответной игрой с чешской «Славией». Беспокойства наставника связаны в том числе с травмированными игроками. Остаются сомнения по поводу участия в матче Неманьи Милуновича. Не сыграет Алексей Риос. Денис Поляков готовится, однако он пропустил немало времени из-за травмы, и его кондиции неоптимальные. Как, прочем, и у Милуновича.

Еще одной громкой кадровой новостью из стана БАТЭ накануне ответной игры со «Славией» оказалось расставание с опытным защитником Максимом Жавнерчиком, который сразу же перешел в минское «Динамо». 32-летний защитник перестал попадать в состав БАТЭ после матча 12 июля, когда борисовчане не сумели победить дома армянский «Алашкерт» в первой встрече 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. После того поединка Максим Жавнерчик в беседе с журналистами резко отозвался об игре своей команды и объяснил, почему не стоит искать оправданий неудачному результату. В его словах также прозвучала критика в адрес партнеров.

Такая медиаактивность Жавнерчика не была одобрена в клубе.

— Скажу так: в БАТЭ интересы команды всегда стоят выше эмоций отдельных игроков, — прокомментировал ситуацию главный тренер Александр Ермакович после победы в ответной игре с «Алашкертом».

Развивать же тему ухода Жавнерчика перед матчем с чемпионом Чехии наставник БАТЭ не пожелал.

— Вы сказали, что хватает травмированных футболистов. Не было ли желания как-то сгладить ситуацию с Максимом Жавнерчиком, чтобы он остался и помог клубу в Лиге чемпионов?

— Смягчить ситуацию? А вы знаете ее?

— Понятно, что он ушел не просто так.

— На то были причины. И я не хотел бы сейчас о них говорить. В этом нет смысла. Сегодня он игрок «Динамо». Все. Точка, приводит Tribuna слова Ермаковича.

Намомним, что в первой встрече в Праге борисовчане, с 19-й минуты игравшие в меньшинстве после удаления Евгения Яблонского, потерпели минимальное поражение . Дома БАТЭ нужна победа с разницей не менее чем в 2 мяча.

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию ответного матча БАТЭ против пражской «Славии».