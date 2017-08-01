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Как средние зарплаты в Беларуси отличаются от доходов в других странах ЕАЭС
В первом полугодии номинальная зарплата выросла во всех странах Евразийского экономического союза,
В России этот показатель составил 7,2%, в Кыргызстане — 5,5%, в Казахстане — 5,1%, в Армении — 1,3%.
Среднемесячная номинальная зарплата в пересчете на доллары в первом полугодии составила 666 долларов в России, 455 долларов в Казахстане, 405 долларов в Беларуси, 387 долларов в Армении и 209 долларов в Кыргызстане.
Реальная зарплата с учетом роста потребительских цен на товары и услуги увеличилась в Беларуси на 2,3%, Кыргызстане (в январе-мае) — на 3,0%, России — на 2,7%; в Казахстане снизилась на 2,4%, в Армении осталась на прежнем уровне.
Показатели рассчитаны по курсам валют национальных банков государств ЕАЭС: по Беларуси — по средневзвешенному курсу белорусского рубля к доллару, по Армении, Казахстану, Кыргызстану и России — по средним курсам национальных валют к доллару США.
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Средняя зарплата в первом полугодии в России составила 666 долларов, в Казахстане - 455 долларов, а в Беларуси - 405 долларов.
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