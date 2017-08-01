Как средние зарплаты в Беларуси отличаются от доходов в других странах ЕАЭС

В первом полугодии номинальная зарплата выросла во всех странах Евразийского экономического союза, сообщает Евразийская экономическая комиссия. По информации национальных статистических служб государств-членов, в Беларуси ее рост составил 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это наилучший показатель среди стран ЕАЭС.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В России этот показатель составил 7,2%, в Кыргызстане — 5,5%, в Казахстане — 5,1%, в Армении — 1,3%.

Среднемесячная номинальная зарплата в пересчете на доллары в первом полугодии составила 666 долларов в России, 455 долларов в Казахстане, 405 долларов в Беларуси, 387 долларов в Армении и 209 долларов в Кыргызстане.

Реальная зарплата с учетом роста потребительских цен на товары и услуги увеличилась в Беларуси на 2,3%, Кыргызстане (в январе-мае) — на 3,0%, России — на 2,7%; в Казахстане снизилась на 2,4%, в Армении осталась на прежнем уровне.

Показатели рассчитаны по курсам валют национальных банков государств ЕАЭС: по Беларуси — по средневзвешенному курсу белорусского рубля к доллару, по Армении, Казахстану, Кыргызстану и России — по средним курсам национальных валют к доллару США.