Указ №585 вернули: семьи, которые взяли коммерческие кредиты на жилье, получат субсидии

Глава государства подписал указ об изменении 240-го указа президента: теперь молодые и многодетные семьи, которые рассчитывали на субсидии по 585-му указу, смогут их получить. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В соответствии с документом, на продление действия 585-го указа могут рассчитывать нуждающиеся в улучшении жилищных условий молодые и многодетные семьи, которые заключили на строительство, реконструкцию или покупку жилья кредитный договор до 6 августа.

В пресс-службе президента подсчитали, что на данную государственную поддержку в стране могут рассчитывать 2814 молодых и 148 многодетных семей.

Напоним, 6 июля президент подписал новый указ № 240 об адресных субсидиях на жилье, который начнет действовать с 6 августа. Оказалось, что вместе с ним утратит силу другой указ — о помощи молодым и многодетным семьям при строительстве жилья — № 585.

Молодые семьи и многодетные, рассчитывавшие на субсидии по 585 указу и взявшие коммерческие кредиты под 19−20%, попали в правовую яму — если до августа их дома не сдадут, то по 585-му им уже субсидии не полагаются, а по 240-му — еще не полагаются (по нему субсидируют в порядке очередности). Семьи, вступившие в строительство в 2016—2017-м годах могли бы остаться с огромными выплатами по кредитам, которые бы взять не рискнули, если бы не надежда на государство. Субсидии по 585 указу полагались только тем, кто брал коммерческие кредиты на жилье.

Через неделю после подписания указа № 240, министр архитектуры и строительства Анатолий Черный признал , что отмена указа № 585 была преждевременной, извинился перед семьями и пообещал найти выход из ситуации: министр направил президенту обращение с просьбой продлить действие 585 указа на период завершения строительства домов, начатых строительством до принятия 240 указа.