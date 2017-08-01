Во Фрунзенском районе столицы хулиганы повредили двадцать автомобилей

Ночью в микрорайоне Сухарево двое молодых людей повредили около двадцати автомобилей.





Около 4.00 в районе перекрестка улиц Мачульского и Янковского хулиганы повредили автомобили и разбили стекло в школе N6. Один подозреваемый был задержан милицией.





— Где-то в 3.45 на улице были слышны громкие голоса и звук, как будто что-то ломают, — рассказал очевидец Виталий. — Я выглянул в окно и увидел, что идут пьяные молодые люди. Они ногами и руками молотили по машинам. Я вызвал милицию, и, пока ехал наряд, эти парни дошли до школы и начали бить там стекла.





Свидетель сообщил, что правоохранители задержали одного парня, на вид ему было около 17 лет. Второй хулиган убежал.





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