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Во Фрунзенском районе столицы хулиганы повредили двадцать автомобилей

02.08.2017 11:45 — Разное | Tut.by  
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Ночью в микрорайоне Сухарево двое молодых людей повредили около двадцати автомобилей.


Около 4.00 в районе перекрестка улиц Мачульского и Янковского хулиганы повредили автомобили и разбили стекло в школе N6. Один подозреваемый был задержан милицией.


— Где-то в 3.45 на улице были слышны громкие голоса и звук, как будто что-то ломают, — рассказал очевидец Виталий. — Я выглянул в окно и увидел, что идут пьяные молодые люди. Они ногами и руками молотили по машинам. Я вызвал милицию, и, пока ехал наряд, эти парни дошли до школы и начали бить там стекла.


Свидетель сообщил, что правоохранители задержали одного парня, на вид ему было около 17 лет. Второй хулиган убежал.


Будет дополнено.

 
 
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Свидетель сообщил, что правоохранители задержали одного парня, на вид ему было около 17 лет. Второй хулиган убежал.

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