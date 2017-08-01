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В Беларуси проводится конкурс инвестпроектов МСП

02.08.2017 11:36 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси проводится конкурс инвестпроектов МСП

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей проводит конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства для оказания государственной финансовой поддержки.

Как сообщает БЕЛТА, государственная финансовая поддержка предлагается в форме заема (предоставление денежных средств на возвратной возмездной основе) на срок до пяти лет в размерах до 184 тыс. рублей и лизинга имущества (предоставление имущества на условиях финансовой аренды) также на срок до пяти лет в размерах до 184 тыс. рублей. При этом общая сумма поддержки одного субъекта не может превышать 230 тыс. рублей.

Всего по результатам конкурса БФФПП направит на господдержку микро- и малых организаций, индивидуальных предпринимателей 919,5 тыс. рублей. Финансовая поддержка предоставляется на конкурсной основе при реализации инвестпроектов по направлениям: создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг); организация, развитие производства, реализация экспортно ориентированной, импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий, то есть обладающих более высокими качественными характеристиками по сравнению с лучшими аналогами, доступными на данном рынке, определенном сегменте рынка, для которых эта технология является новой.

Денежные средства будут предоставляться для строительства, приобретения капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и (или) их ремонта и реконструкции; приобретения оборудования, транспортных средств, специальных устройств и приспособлений; закупки комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного производства и оказания услуг.

Плата за пользование государственной финансовой поддержкой устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Нацбанком; в размере 10% годовых при реализации инвестпроектов, отвечающих одновременно дополнительным признакам: предполагается создание, развитие и (или) расширение производства экспортно ориентированной и (или) импортозамещающей продукции (товаров, работ, услуг); создается не менее трех рабочих мест; по итогам конкурса инвестиционных проектов набрано 12 и более баллов.

Заявки принимаются с 1 по 15 августа по адресу г. Минск, ул. Серафимовича, 11, ком. 203.

В отборе могут принять участие инвестпроекты субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Беларуси и имеющие право на получение государственной финансовой поддержки в соответствии с нормами указа от 21 мая 2009 года №255 "О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства".

 
Теги: Минск
 
 
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