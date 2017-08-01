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Неймар пропустил тренировку "Барсы" и сказал одноклубникам, что перейдет в ПСЖ
Нападающий «Барселоны» Неймар близок к переходу в «ПСЖ». 25-летний бразилец пропустил сегодняшнюю тренировку команды и сказал одноклубникам, что перейдет в «ПСЖ».
Барселона"
По информации
Сообщается, что каталонцы направят эту сумму нотариусу и будут ждать разрешения ситуации с Неймаром-младшим, который близок к переходу в «ПСЖ».
Если нападающий останется в «Барселоне», то его отец получит 26 млн, если нет — клуб обратится к юристам, поскольку Неймар отработал только один год из пяти, положенных по новому контракту.
Таким образом, в случае перехода игрока в «ПСЖ» Неймар-старший может получить лишь 5,2 млн евро — пятую часть бонуса.
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Нападающий "Барселоны" Неймар близок к переходу в "ПСЖ". 25-летний бразилец пропустил сегодняшнюю тренировку команды и сказал одноклубникам, что перейдет в "ПСЖ".
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