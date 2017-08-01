Нападающий «Барселоны» Неймар близок к переходу в «ПСЖ». 25-летний бразилец пропустил сегодняшнюю тренировку команды и сказал одноклубникам, что перейдет в «ПСЖ».



Неймар. Фото: Reuters

Барселона" подтвердила , что Неймар пропускает тренировку по разрешению главного тренера Вальверде.

По информации mundodeportivo.com , «Барселона» не спешит выплачивать Неймару да Силве, отцу форварда команды Неймара, бонус в размере 26 миллионов евро за продление сыном контракта с клубом до 2021 года.

Сообщается, что каталонцы направят эту сумму нотариусу и будут ждать разрешения ситуации с Неймаром-младшим, который близок к переходу в «ПСЖ».

Если нападающий останется в «Барселоне», то его отец получит 26 млн, если нет — клуб обратится к юристам, поскольку Неймар отработал только один год из пяти, положенных по новому контракту.

Таким образом, в случае перехода игрока в «ПСЖ» Неймар-старший может получить лишь 5,2 млн евро — пятую часть бонуса.