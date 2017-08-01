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Резиновая. На Зыбицкой в этом году появится еще шесть заведений
Недавно по адресу Зыбицкая, 2 открылись первые точки общепита (вот
Здание заработало недавно, помимо баров и ресторанов в аренду сдаются также помещения под офисы. Кроме гастробара «Буфет» и круглосуточной шаурмы от Doner king, которые уже работают, здесь планируют открыть еще шесть точек общепита.
Ближе всех к запуску бар площадью 200 квадратных метров, концепция которого пока не озвучивается. Он откроется в середине августа. Следом за ним (ориентировочно, осенью) тусовщикам следует ждать открытия небольшого испанского бара (площадью около 50 «квадратов»).
На Зыбицкой, 2 также откроется большой грузинский ресторан (в два этажа), ночной клуб (также в два этажа). Они запустятся не раньше, чем к новому году.
У собственников есть арендаторы на еще как минимум два помещения (больше 200 квадратных метров каждое), однако те пока не определились с форматом заведений.
Все двухэтажные заведения располагаются на первом и цокольном этаже.
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Поинтересовались у собственников здания, сколько еще заведений откроется по этому адресу.
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