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В Лунинце пешехода зажало между двумя авто
1 августа, около 23.10, на стоянке в Лунинце пешехода зажали между двумя автомобилями, сообщает ГАИ региона.
19-летний водитель Mercedes ехал задним ходом по парковке на улице 50 лет Октября и наехал на 21-летнего пешехода, который стоял между Mercedes и припаркованным Ford. В результате парня зажало между двумя транспортными средствами.
В результате аварии молодой человек получил травмы, проводится проверка.
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По факту проводится проверка.
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