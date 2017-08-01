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В Лунинце пешехода зажало между двумя авто

02.08.2017 11:50 — Разное | Tut.by  
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1 августа, около 23.10, на стоянке в Лунинце пешехода зажали между двумя автомобилями, сообщает ГАИ региона.


Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

19-летний водитель Mercedes ехал задним ходом по парковке на улице 50 лет Октября и наехал на 21-летнего пешехода, который стоял между Mercedes и припаркованным Ford. В результате парня зажало между двумя транспортными средствами.

В результате аварии молодой человек получил травмы, проводится проверка.

 
 
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По факту проводится проверка.

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