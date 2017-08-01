В Лунинце пешехода зажало между двумя авто

1 августа, около 23.10, на стоянке в Лунинце пешехода зажали между двумя автомобилями, сообщает ГАИ региона.



Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

19-летний водитель Mercedes ехал задним ходом по парковке на улице 50 лет Октября и наехал на 21-летнего пешехода, который стоял между Mercedes и припаркованным Ford. В результате парня зажало между двумя транспортными средствами.

В результате аварии молодой человек получил травмы, проводится проверка.