ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: как 6 га конопли уничтожили в Слуцком районе

02.08.2017 11:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Дикорастущая конопля была обнаружена сотрудниками наркоконтроля Слуцкого РОВД 28 июля в поле около деревни Городище.

Вообще, оперативники проводили рейдовые мероприятия в рамках спецоперации "Мак". Однако обнаружили 6 гектаров конопли. Наркотическое сырье весом 28 тонн было перекультивировано.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наркосырье весом 28 тонн была уничтожена с использованием спецтехники – смотрите на видео, как это происходило.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Лунинце пешехода зажало между двумя авто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика