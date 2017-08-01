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Видеофакт: как 6 га конопли уничтожили в Слуцком районе
02.08.2017 11:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Дикорастущая конопля была обнаружена сотрудниками наркоконтроля Слуцкого РОВД 28 июля в поле около деревни Городище.
Вообще, оперативники проводили рейдовые мероприятия в рамках спецоперации "Мак". Однако обнаружили 6 гектаров конопли. Наркотическое сырье весом 28 тонн было перекультивировано.
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Наркосырье весом 28 тонн была уничтожена с использованием спецтехники – смотрите на видео, как это происходило.
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