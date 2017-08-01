В Гомеле и пригородной зоне не используются более 70 земельных участков, предоставленных для строительства

Проверка областного КГК выявила нарушения и бесхозяйственное отношение к земельным участкам в Гомеле и его окрестностях, а также многочисленные недостатки и упущения со стороны местных органов власти при контроле за их использованием, сообщает ведомство.





В областном центре в 2016 году более 30 неиспользуемых (от 1,5 до 5 лет) земельных участков, предоставленных для строительства и обслуживания жилых домов, заросли сорняками, а где-то и вовсе превратились в свалки. Только после вмешательства Комитета госконтроля, местный горисполком изъял 27 таких участков, часть из которых была предоставлена нуждающимся, а остальные проданы через аукцион.

В поселке Ченки Гомельского района работниками КГК более 40 земельных участков были признаны пустующими (от 2 до 8 лет) и не освоенными в установленные сроки. При этом, отмечают в комитете, в данном населенном пункте имеется значительный спрос на землю — на 1 января 2017 года количество граждан, желающих получить земельные участки в поселке, составляло 206 человек.

Кроме того, проверка установила несколько фактов занижения Ченковским сельисполкомом стоимости земельных участков при их продаже в частную собственность.

Для дачи правовой оценки действиям должностных лиц материалы проверки направлены в прокуратуру Гомельской области.