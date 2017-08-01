41-летний минчанин взял «взаймы» у 50 человек больше 2,2 миллиона рублей. Мужчина «занимал» деньги якобы на развитие бизнеса. За пользование деньгами он обещал высокие выплаты, которые значительно превышали процентные ставки по депозитам в банках, сообщили в Следственном комитете.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Столичные следователи завершено расследование уголовного дела в отношении директора компании «СинВал-Лизинг». Специалисты установили, что ранее неоднократно судимый за мошенничество минчанин с 2013 года зарегистрировал несколько компаний, которыми сам же и руководил.

Обвиняемый «занимал» деньги под различными предлогами и на различных условиях, например, в том числе якобы для развития бизнеса. За пользование средствами директор обещал солидные выплаты, значительно превышавшие проценты по депозитам в банках. Кроме того, оговаривалась полная возвратность вложенных денег. «В действительности же он не намеревался выполнять обязательства в полном объеме», — уточняют в Следственном комитете.

Минчанин также организовал выдачу займов физлицам под залог принадлежавшего им недвижимого имущества. «При этом возвращать предметы залога не намеревался, фактически ими завладевал и распоряжался по собственному усмотрению», добавляют в СК.

Обвиняемый арендовал и оборудовал в Минске офисные помещения представительского класса на улице Куйбышева, где принимал клиентов. Кроме того, разместил рекламу в СМИ и интернете.

«Для предотвращения обращений в правоохранительные органы руководитель частично обеспечивал отдельные выплаты за счет средств, поступивших от новых физических и юридических лиц, заключивших договоры с фирмами, находившимися под руководством обвиняемого — в этом суть механизма финансовой пирамиды, организованной директором ООО «СинВал-Лизинг», — отмечают в Следственном комитете.

От действий 41-летнего мужчины пострадали около 50 человек. Сумма нанесенного ущерба превышает 2,2 миллиона рублей.

Следователи изъяли документацию юрлиц, провели очные ставки с участием обвиняемого и потерпевших.

Обвиняемого взяли под стражу. Уголовное дело уже передали в прокурору для направления в суд. «По иным фактам мошеннических действий обвиняемого расследование продолжается», резюмировали в СК.