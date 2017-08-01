В ДТП погибла российская мотоциклистка - звезда Instagram

Известная в инстаграме под псевдонимом Моника 40-летняя мотоциклистка из Владивостока Ольга Пронина погибла в серьезном ДТП на собственном мотоцикле. Как сообщили очевидцы в сообществе «Происшествия Приморья» в инстаграме, смертельная авария произошла 31 июля примерно в 18.40 на 33-м километре четырехполосной магистрали Седанка — Патрокл.

Публикация от @monika9422 Июн 21 2017 в 12:42 PDT

Пронина на своем супербайке BMW S1000 RR ехала со стороны Патрокла в направлении Снеговой пади. По неизвестной пока причине на одном из поворотов мотоцикл занесло и вместе с пилотом откинуло на железное ограждение.



Фото: Газета.ru

От сильнейшего удара мотоцикл разорвало на части. Несмотря на то что на водителе был застегнутый мотошлем, женщина получила несовместимые с жизнью травмы: прибывшие на место врачи «скорой» лишь констатировали смерть. По словам очевидцев, она ехала со значительным превышением скорости.



Фото: Газета.ru

Знакомые Прониной, зная ее любовь к экстриму и съемке эффектных поездок на байке, не исключают, что и в тот вечер их подруга решила снять несколько ярких кадров для своего инстаграма.

Страница Моники в инстаграме имеет более 150 тысяч подписчиков, а снятые ей на экшен-камеру проезды набирали по 350 тысяч просмотров. Последнюю запись она разместила всего за три дня до гибели. В коротком платье голубого цвета и кроссовках трюкачка исполнила на байке настоящий танец, периодически проезжая без рук и принимая необычные позы.

«Гоняла она круто, как Валентино Росси, — описывает ее сосед в беседе с местными СМИ. — Сам я в жизни никогда так не поеду, как ездила Оля. Но водила она хорошо. И резина у ее BMW S1000 RR была как у профессионала из MotoGP. Поэтому, чтобы мотоцикл просто так на повороте улегся, должно было произойти что-то из ряда вон».

В настоящее время полиция разыскивает очевидцев ДТП, чтобы установить все обстоятельства аварии. Видеокамеру, которая Пронина обычно брала с собой, пока найти не удалось