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Куда в Минске сдать клеща на исследование?

02.08.2017 12:37 — Разное | БДГ  
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О выявлении иксодовых клещей в восьми зонах отдыха в Минске сообщили в санитарно-эпидемиологической службе города. Как действовать при укусе клеща?

В результате энтомологических обследований парков, скверов, детских летних лагерей служба обнаружила клещей в 8 местах для отдыха.

Лесополосы по улицам:

  • Тикоцкого,
  • Калиновского,
  • Фогеля,
  • Копиевича,
  • Лес в Дражне,
  • Два участка лесного массива в Степянке,
  • Лесопарковая зона в Дроздах.

В санэпидемслужбе рекомендуют одеваться в светлую однотонную одежду для более быстрого осмотра в целях обнаружения клещей и использовать репелленты. После прогулок следует периодически осматривать детей и себя. Если на теле обнаружили клеща, нужно обратиться к врачу для изъятия насекомого из тела. Ведь клещи – это переносчики таких болезней, как энцефалит.

Клещ обитает не на деревьях, а на кустарниках и высокой траве, он не сразу впивается в кожу, а ищет место для укуса от получаса до нескольких часов, поэтому самое главное – его вовремя обнаружить и удалить. Ели вы имеете опыт изъятия клеща и специальный пинцет, совершив процедуру, нужно положить тело насекомого в сухую емкость и отвезти на исследование.

Вынуть его можно и с помощью хлопчатобумажной нитки, завязав узел или накинув петлю, как можно ближе к хоботку клеща, подтягивая его вверх при помощи круговых движений, извлечь из кожи целиком. Место, где обнаружили клеща, следует смазать йодом.

Куда в Минске можно сдать клеща наисследование

Государственное учреждение «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» (ул. П Бровки, 13, лабораторный корпус, 102 кабинет «Прием анализов»)

  • понедельник-пятница с 8.30 до 19.30 (тех. перерыв с 12.30 до 13.00)
  • суббота – с 8.30 до 15.30
  • воскресенье и государственные праздничные дни – выходной

Центр гигиены и эпидемиологии Заводского района, ул. Плеханова, 18, 2 этаж, отделение паразитологии

  • понедельник-пятница с 8.30 до 17.30 (тех. перерыв с 12.30 до 13.00)
  • суббота, воскресенье и государственные праздничные дни – выходной

Исследование иксодовых клещей на клещевой энцефалит и другие инфекции проводится в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии по адресу: г. Минск, ул. Филимонова, 23, на платной основе. Телефон: 268-04-41.

 
Теги: Минск
 
 
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О выявлении иксодовых клещей в восьми зонах отдыха в Минске сообщили в санитарно-эпидемиологической службе города. Как действовать при укусе клеща?

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