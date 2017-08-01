Минчанина, в которого стрелял милиционер, освободили в зале суда

Суд Московского района Минска приговорил минчанина Андрея Гавроша к 5 годам ограничения свободы и освободил из под стражи в зале судебных заседаний.

Суд назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также штраф в размере более 1000 рублей. Он признан судом виновным в сопротивлении сотруднику милиции, сопряженном с насилием. Согласно решению суда Гаврош должен стать на учет в органы внутренних дел и регулярно ходить отмечаться. Данный приговор не окончательный и может быть обжалован в суде высшей инстанции.

Сам обвиняемый Гаврош еще не знает, будет ли обжаловать судебное решение.

"Я еще не знаю, буду ли подавать жалобу", — заявил Гаврош журналистам, отвечая на вопрос Sputnik. На улице его встречали родные и близкие, в числе которых жена, мать и отец. Они его обнимали и плакали.