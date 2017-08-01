Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко в интервью russia-hockey.ru рассказал о том, как будет решаться вопрос о выплате минским «Динамо» компенсации бывшему главному тренеру Александру Андриевскому, контракт с которым был расторгнут «зубрами» почти 4 года назад.



Александр Андриевский. Фото: hcadmiral.ru

— В истории КХЛ не были нарушены права ни одного тренера, находящегося под защитой нашей организации. Единственный пример — Александр Андриевский, который после увольнения из минского «Динамо» до сих пор не получил положенной компенсации. Его «дело» тянется уже несколько лет, мы выиграли несколько арбитражей, а недавно вышли на торгово-промышленную палату, которая тоже приняла нашу сторону.

Этот вердикт уже обсуждался на дисциплинарном комитете, и теперь лига взяла на себя обязательства принудить клуб погасить все задолженности перед Андриевским, — сказал глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко.

Александр Андриевский, который нынче возглавляет владивостокский «Адмирал», был уволен из минского «Динамо» 23 ноября 2013 года.

В декабре 2015 года минское «Динамо» выступило с официальным заявлением . В нем утверждалось, что клуб считает, что полностью выполнил обязательства по контракту Андриевского.