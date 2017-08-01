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Совмин одобрил Национальную программу международной технической помощи

02.08.2017 13:01 — Разное | Ежедневник  
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Совмин одобрил Национальную программу международной технической помощи

Постановлением Совета министров №574 одобрена Национальная программа международной технической помощи до 2020 года.

Как сообщила пресс-служба Совмина, разработка Национальной программы осуществлена на основе Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Национальной стратегии устойчивого развития до 2030 года, Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, программ развития административно-территориальных единиц, государственных программ, стратегий и программ сотрудничества с международными организациями.

Национальная программа направлена на реализацию проектов международной технической помощи в следующих приоритетных направлениях: гармоничное развитие человека; совершенствование институциональной среды и формирование благоприятной бизнес-среды; экологическая устойчивость и безопасность, экологизация производств и потребления; региональное развитие.

 
 
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Постановлением Совета министров №574 одобрена Национальная программа международной технической помощи до 2020 года.

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