ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Директор лизинговой компании организовал финансовую пирамиду на 1 миллион долларов

02.08.2017 14:22 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Директор лизинговой компании организовал финансовую пирамиду на 1 миллион долларов

Столичным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «СинВал-Лизинг».

В ходе следствия установлено, что ранее неоднократно судимый за мошенничество 41-летний житель Минска организовал регистрацию ряда юридических лиц и с января 2013 года по май 2016 года осуществлял деятельность от их имени, будучи директором данных фирм, сообщила пресс-служба СК.

Деятельность обвиняемого заключалась в привлечении денег граждан под различными предлогами и на различных условиях, например, в качестве займов для развития бизнеса. За пользование средствами директор обещал щедрые выплаты, значительно превышавшие проценты по депозитам в белорусских банках. Кроме того, оговаривалась полная возвратность вложенных денег. В действительности же он не намеревался выполнять обязательства в полном объеме.

В дальнейшем 41-летний мужчина также организовал выдачу займов гражданам под залог принадлежавшего им недвижимого имущества. При этом возвращать предметы залога не намеревался, фактически ими завладевал и распоряжался по собственному усмотрению.

В целях придания видимости законности и правомерности своих действий обвиняемый арендовал и оборудовал в столице вместительные офисные помещения представительского класса на улице Куйбышева в Минске, где принимал клиентов. Кроме того, запустил рекламную кампанию по продвижению своей фирмы в СМИ и интернете в целях привлечения большего количества денежных средств.

Для предотвращения обращений в правоохранительные органы руководитель частично обеспечивал отдельные выплаты за счет средств, поступивших от новых физических и юридических лиц, заключивших договоры с фирмами, находившимися под руководством обвиняемого – в этом суть механизма финансовой пирамиды, организованной директором ООО «СинВал-Лизинг».

В рамках расследования установлено порядка пятидесяти потерпевших. Согласно имеющейся в материалах уголовного дела информации сумма ущерба, нанесенного гражданам, составляет более 2,2 млн белорусских рублей.

Следствием изъята и проанализирована документация юридических лиц, проведены допросы, очные ставки с участием обвиняемого и потерпевших.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларусь. В его отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

По иным фактам мошеннических действий обвиняемого расследование продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «СинВал-Лизинг».

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Всё о керамическом кирпиче
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика