



Правительство одобрило проект договора между правительством Беларуси и ООО ”Лизинговая компания ”Дельта“ о предоставлении в России белорусских товаров на условиях финансовой аренды (лизинга) в качестве основы для проведения переговоров.

Согласно постановлению Совета министров Беларусь №573, Министерство промышленности уполномочено совместно с Министерством финансов на проведение переговоров с ”Лизинговой компанией ”Дельта“ по проекту договора. При этом ведомству разрешено при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера. Также Министерство уполномочено на подписание договора при достижении договоренностей в пределах одобренного проекта.

ОАО ”БПС-Сбербанк“ определено банком-агентом по выполнению условий договора с выплатой ему вознаграждения в размере не более 0,02% суммы, подлежащей компенсации Республикой Беларусь, за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на эти цели.