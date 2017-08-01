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"Лизинговая компания "Дельта" будет продавать в России белорусские товары

02.08.2017 13:37 — Разное | Ежедневник  
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"Лизинговая компания "Дельта" будет продавать в России белорусские товары

Правительство одобрило проект договора между правительством Беларуси и ООО ”Лизинговая компания ”Дельта“ о предоставлении в России белорусских товаров на условиях финансовой аренды (лизинга) в качестве основы для проведения переговоров.

Согласно постановлению Совета министров Беларусь №573, Министерство промышленности уполномочено совместно с Министерством финансов на проведение переговоров с ”Лизинговой компанией ”Дельта“ по проекту договора. При этом ведомству разрешено при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера. Также Министерство уполномочено на подписание договора при достижении договоренностей в пределах одобренного проекта.

ОАО ”БПС-Сбербанк“ определено банком-агентом по выполнению условий договора с выплатой ему вознаграждения в размере не более 0,02% суммы, подлежащей компенсации Республикой Беларусь, за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на эти цели.

 
 
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Правительство одобрило проект договора между правительством Беларуси и ООО ”Лизинговая компания ”Дельта“ о предоставлении в России белорусских товаров на...

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