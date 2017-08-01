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У белорусского ритейла начинается брачный сезон
02.08.2017 13:14 — Разное | Ежедневник
Белорусский рынок ритейла ожидает консолидация, по крайней мере, предпосылки для этого очевидны. Для того, чтобы выдержать конкуренцию с лидерами отрасли, другим ритейлерам придется объединяться.
Недавно в СМИ уже прошла информация о том, что сеть
Все это говорит о том, что потенциал органического роста на рынке ограничен, и теперь крупнейшие игроки настроены на то, чтобы расти за счет слияний и поглощений. Причем этот процесс может только ускориться, если на белорусский рынок будут выходить европейские и российские сети со своими технологиями и возможностями предлагать низкие цены при широком ассортименте.
Впрочем, про продажу «Белмаркета» сети «Соседи» или одному из других игроков, пока нельзя говорить как о свершившемся факте. Руководство сети не скрывает своих амбиций и говорит о том, что компания не против и сама поучаствовать в покупке конкурентов. Сейчас ритейлер активно расширяется, в частности, по сведениям от брокеров недвижимости, приобретает в собственность магазины в Пружанах и Речице и также активно смотрит на свободные помещения по всей стране в местах большой проходимости. Компания находится в более выгодном положении, чем многие ее конкуренты, из-за стабильного финансового положения, низкой долговой нагрузки и возможности привлекать заемный и акционерный капитал.
Потенциальными консолидаторами рынка ритейла в Беларуси могут выступить несколько игроков. Среди них, помимо лидера рынка «Евроопт», третья по величине в Беларуси сеть «Корона», «Алми», планирующая в ближайшее время запустить по франшизе сеть магазинов SPAR, вышеупомянутая сеть «Соседи», сеть «Доброном», уже открывшая 19 магазинов с начала 2017 г., а также активно развивающаяся сеть «Домашний». «Белорусский рынок растет на 5-10% каждый год, но еще далеко не заполнен, есть возможности для развития, в первую очередь, за счет расширения ассортимента товаров, внедрения современных технологий взаимодействия с покупателями», - говорит директор аналитического департамента компании Amarkets Артем Деев.
Существует тенденция к сотрудничеству белорусов с российскими сетями. Например, в декабре Лента и крупнейший белорусский ритейлер Евроопт договорились о поставках друг другу собственных торговых марок. Тогда российский деловой ежедневник «Ведомости» писал о том, что потенциально это может привести к сделке M&A. Пока что до этого не дошло, но это явный сигнал к тому, что российских ритейл присматривается в сторону Беларусии и в недалеком будущем мы можем увидеть у себя кого-то из российских мейджоров Пятерочку, Магнит или Дикси, что предаст дополнительный импульс к консолидации белорусского ритейла.
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Белорусский рынок ритейла ожидает консолидация, по крайней мере, предпосылки для этого очевидны. Для того, чтобы выдержать конкуренцию с лидерами отрасли, другим...
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