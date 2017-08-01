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Депутат: снос памятников может привести к возрождению фашизма

02.08.2017 14:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В середине июля президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников на польской территории. Через три месяца после вступления закона в силу около 230 памятников солдатам Красной Армии могут быть демонтированы.

Депутат: снос памятников может привести к возрождению фашизма
© Sputnik Алексей Витвицкий
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"Мы понимаем, что некоторые страны пытаются переписать историю — минимизировать роль СССР в ней, поднять те страны, которые поднялись в конце войны. Мы должны отстаивать роль Советского Союза", — отметил в пресс-центре Sputnik заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания РБ Дмитрий Шевцов.

Парламентарий отметил: если читать закон "о запрете пропаганды коммунизма", то это — дело Польши, если она считает коммунистическую идеологию экстремистской, однако затем речь идет о другом.

"Но речь идет о советском солдате-освободителе — не российском даже, а советском, интернациональном. Во всех памятниках эти солдаты и позиционируются как интернационалисты. Было много и белорусских солдат, которые легли в землю, освобождая мир от коричневой чумы. Велика роль и второго фронта — Франции, Англии…" — сказал Шевцов.

Депутат уверен: демонтаж памятников ничем хорошим не завершится. "Потом начнут писать свою историю, переписывать ее и говорить, что это СССР напал на Германию, потом начнут пропагандировать экстремизм и нацизм — и мы придем к тому, что было в Германии конца 1930-х годов, когда зарождался фашизм", — отметил член Палаты представителей.

В связи с решением Польши сносить памятники протест выразили  Россия, Беларусь, Израиль и ОДКБ в лице глав МИД.

 
 
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Эксперты из России, Беларуси, Грузии, Молдовы и Таджикистана поделились мнениями о планах властей Польши сносить советские памятники воинам времен Второй мировой...

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