Лукашенко поставил задачу завершить уборочную кампанию до 20 августа /

Сейчас темпы уборки зерновых крайне низкие, за день убирается не более 2-3% площадей, отметил Александр Лукашенко на селекторном совещании во Дворце Независимости с участием руководителей регионов, представителей министерств и специалистов сельскохозяйственной сферы.

"Все зависящее от государства для успешной уборочной кампании сделано. Финансовые ресурсы имеются, хозяйства обеспечены техникой. По крайней мере, никто не ставит вопросов по технике. По топливу на прошлой неделе подписано мое соответствующее распоряжение", — сказал Лукашенко.

В то же время белорусского лидера проинформировали о том, что в ряде регионов плохо подготовились к уборочной кампании. Речь идет о неисправности техники, нехватке специалистов, недостаточных запасах топлива и других проблемных вопросах.



© Sputnik / Александр Шурмелев Как в Беларуси идет уборочная: съемки с дрона

"Стоят неисправные зерноуборочные комбайны — по республике 7% от общего количества. Свободно можно 2% добавлять, потому что вранья предостаточно. Поэтому 8%. И что поразительно, зерносушилки не смогли отремонтировать за зиму и весну. Ощущается в хозяйствах нехватка механизаторов. Никуда не годно, как будто не собирались убирать", — заявил Лукашенко.

Кроме того, по словам белорусского лидера, не везде должным образом позаботились об обеспечении техники горючим, запасными частями, из-за чего также возможны потери рабочего времени.

"Нельзя допустить, чтобы, как это нередко бывает, механизм уборочной кампании работал в вальяжном режиме. Это грозит неизбежными потерями, которых допустить в этом году нельзя", — подчеркнул Лукашенко.

Уборку в основной массе следует завершить в первой половине, в крайнем случае — до 20 августа, поставил задачу президент Беларуси.

"Почему плохо подготовили технику к уборке? Каков уровень готовности, прежде всего, комбайнового парка? При том предупреждаю о недопустимости приписок, за это ответите вдвойне", — сказал глава государства.

Как подчеркнул Лукашенко, министру внутренних дел под контролем Госсекретариата даны все полномочия для того, чтобы привлечь всех виновных к ответственности. Президенту доложено о том, что милиция уже начала исполнять свои обязанности по контролю за техническим состоянием техники в хозяйствах.

В то же время глава государства наделил руководителей райисполкомов самыми широкими полномочиями на время уборочной кампании и запретил оспаривать их решения .

"Цель одна — не допустить потерь. Я обращал месяц еще назад, притом дважды, внимание министра сельского хозяйства на то, чтобы контролировал, начиная с уборки рапса, качество уборки. Мы не можем удобрять зерном почву", — констатировал Лукашенко.

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