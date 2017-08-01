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Снова оранжевый: ливни и сильный ветер прогнозируют синоптики на четверг

02.08.2017 13:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявили на четверг синоптики. Предупреждение связано с грозами, сильными ливнями и шквалистым ветром, которые ожидаются в ночь на 3 августа на большей части территории страны, сообщает сайт Белгидромета.

Снова оранжевый: ливни и сильный ветер прогнозируют синоптики на четверг
© Sputnik Кирилл Каллиников
На смену жаре идут грозы, ливни и град

Порывы ветра при грозах могут достигать 15-20 м/с. При этом днем во многих районах Брестской и Гомельской областей сохранится жаркая погода, максимальная температура воздуха здесь в дневные часы 3 августа достигнет +30..+32°C.

В Минске в ночь на 3 августа также ожидается гроза, местами при грозе шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Днем будет без осадков и в районе +22…+24°C.

4 августа погоду в республике обусловит атмосферный фронт, который придет с юго-запада Европы. Ночью и утром на большей части территории, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, при грозах ожидается порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +13..+20°С, по югу +21..+22°С; максимальная днем +22..+29°С, в юго-восточных районах +30..+33°С.

5 августа территория Беларуси будет находиться в основном в поле повышенного атмосферного давления. В отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы, при грозах порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, максимальная днем +21..+27°С, по югу до +29°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Жара сохранится в Брестской и Гомельской областях, где воздух днем может прогреться до +30..+32°C.

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