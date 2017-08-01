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СК обнародовал видео с места убийства школьницы в Минской области
02.08.2017 13:36 — Разное | Sputnik Беларусь
Следователи устанавливают обстоятельства и мотив убийства 14-летней школьницы из Молодечненского района Минской области, сообщили Sputnik в среду в Следственном комитете Беларуси.
Погибшую школьницу начали искать как без вести пропавшую с вечера 29 июля. В результате оперативно-розыскных мероприятий 1 августа
"Согласно предварительным данным, смерть девочки наступила в результате механической асфиксии", — сообщили в СК.
По подозрению в убийстве с особой жестокостью задержан 24-летний житель Минска, возбуждено уголовное дело п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство с особой жестокостью) Уголовного кодекса Беларуси, санкция данной статьи предусматривает смертную казнь.
Следователи устанавливают обстоятельства и мотив убийства школьницы, назначен необходимый комплекс экспертиз, сообщили в СК.
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Девочка была убита с особой жестокостью, санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает смертную казнь. Смотрите на видео, как следователи...
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