СК обнародовал видео с места убийства школьницы в Минской области

Следователи устанавливают обстоятельства и мотив убийства 14-летней школьницы из Молодечненского района Минской области, сообщили Sputnik в среду в Следственном комитете Беларуси.

Погибшую школьницу начали искать как без вести пропавшую с вечера 29 июля. В результате оперативно-розыскных мероприятий 1 августа ее тело было обнаружено в лесу в Молодечненском районе .

"Согласно предварительным данным, смерть девочки наступила в результате механической асфиксии", — сообщили в СК.

По подозрению в убийстве с особой жестокостью задержан 24-летний житель Минска, возбуждено уголовное дело п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство с особой жестокостью) Уголовного кодекса Беларуси, санкция данной статьи предусматривает смертную казнь.

Следователи устанавливают обстоятельства и мотив убийства школьницы, назначен необходимый комплекс экспертиз, сообщили в СК.