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Под Молодечно с особой жестокостью убита 14-летняя девочка
Уголовное дело возбуждено по факту убийства с особой жестокостью несовершеннолетней жительницы Молодечненского района, сообщается на
Девочка пропала без вести и разыскивалась с 29 июля, а 1 августа оперативники нашли ее тело в лесу недалеко от места проживания. По предварительным данным, смерть наступила в результате механической асфиксии.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство с особой жестокостью). По подозрению в совершении преступления задержан житель Минска, 1993 года рождения.
В настоящее время расследуются обстоятельства и мотивы убийства, проводятся экспертизы.
Видео осмотра места происшествия
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Уголовное дело возбуждено по факту убийства с особой жестокостью несовершеннолетней жительницы Молодечненского района, сообщается на
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