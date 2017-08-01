Под Молодечно с особой жестокостью убита 14-летняя девочка

Уголовное дело возбуждено по факту убийства с особой жестокостью несовершеннолетней жительницы Молодечненского района, сообщается на сайте Следственного комитета Беларуси.

Девочка пропала без вести и разыскивалась с 29 июля, а 1 августа оперативники нашли ее тело в лесу недалеко от места проживания. По предварительным данным, смерть наступила в результате механической асфиксии.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство с особой жестокостью). По подозрению в совершении преступления задержан житель Минска, 1993 года рождения.

В настоящее время расследуются обстоятельства и мотивы убийства, проводятся экспертизы.

Видео осмотра места происшествия