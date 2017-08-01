ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ESET: мошенники предлагают продлить подписку на WhatsApp

02.08.2017 15:14 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Эксперты ESET предупреждают пользователей WhatsApp о новой фишинговой атаке.

Мошенники сообщают об окончании подписки на сервис и под этим предлогом крадут платежные данные.

Потенциальная жертва получает по электронной почте письмо от лица WhatsApp. В нем сообщается, что пробный период использования мессенджера завершен. Чтобы продлить подписку, пользователю предлагают перейти по ссылке и обновить платежную информацию.

Ссылка ведет на фишинговый сайт мошенников с формой ввода данных банковской карты. Излишне уточнять, что введенная информация отправится напрямую злоумышленникам и будет использована для снятия средств со счета жертвы.

Обману способствует тот факт, что в прошлом WhatsApp действительно взимал абонентскую плату после года бесплатного использования. Но сервис отказался от этой модели еще в январе 2016 года и сейчас бесплатен для абонентов.

ESET рекомендует игнорировать спам-рассылки и использовать комплексные антивирусные продукты с функциями антиспама и антифишинга.

 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты ESET предупреждают пользователей WhatsApp о новой фишинговой атаке. Мошенники сообщают об окончании подписки на сервис и под этим предлогом крадут платежные...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Депутат: снос памятников может привести к возрождению фашизма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика