МТБанк открыл отделение в Мозыре





В августе в Мозыре начало работу отделение МТБанка. Местному бизнесу банк предлагает выгодные условия обслуживания и по случаю открытия запускает специальную акцию – возможность получить бесплатную консультацию бухгалтера.

Все технологичные и продуктовые предложения МТБанка теперь находятся в шаговой доступности для бизнеса Мозыря. В отделении МТБанка можно оформить расчетно-кассовое обслуживание, подключить эквайринг или получить консультацию по вопросам дополнительного финансирования. По случаю открытия отделения банк запускает акцию: один раз в неделю по четвергам в течение августа и сентября в отделении МТБанка будут проходить бесплатные консультации бухгалтера, они доступны всем клиентам банка.





«Мозырь – активный город. Здесь уже работают наши клиенты, и мы знаем, сколько сил и труда они вкладывают в развитие бизнеса. Мы хотим быть ближе к этим компаниям, чтобы оперативно и на месте решать многие вопросы. Надеемся, это поможет стать еще более эффективными. Также приглашаем новых клиентов – для них у нас есть особо выгодные предложения по обслуживанию и кредитованию», – отмечает Павел Малышко, директор по корпоративному бизнесу ЗАО «МТБанк».

Клиентам МТБанка из Мозыря доступны все выгодные предложения. К примеру, специальные условия для открытия первого расчетного счета в банке. По акции «Время первых» стоимость обслуживания в банке составляет от 1 до 10 рублей в месяц. Снижена ставка за перечисление личного дохода на карточку – всего 0,45%. Специальные тарифы действуют до 01.07.2018.

Если отсрочка платежа – чувствительная тема для бизнеса, а дополнительные средства помогут решить финансовые трудности, можно получить беспроцентный кредит до 170 тысяч рублей по программе «Молоток» и вовремя рассчитаться с партнерами. Кредит предоставляется в форме возобновляемой кредитной линии, договор заключается на год. В рамках кредитной линии можно постоянно рассчитываться со своими поставщиками, то есть фактически получить отсрочку платежа при покупке товара за счет кредитной линии. Важное условие – приобретать товар нужно у партнеров программы Молоток, их – больше 300.

Для тех, кто впервые подаст заявку на заключение договора по эквайрингу, МТБанк предлагает заплатить за обслуживание всего 1 рубль. Такие условия действуют для новых клиентов.

Новое отделение МТБанка работает по адресу ул. Притыцкого, 2ж.





МТБанк – крупнейший в стране банк с частным белорусским капиталом и с более 20-летним опытом эффективной работы. МТБанк является универсальным банком, успешно развивающим розничный бизнес и обслуживание юридических лиц как представителей крупного бизнеса, так и индивидуальных предпринимателей. Входит в тройку белорусских банков, имеющих собственный процессинговый центр по обслуживанию пластиковых карт. В апреле 2017 года по результатам конкурса «Банк года-2016» МТБанк стал самым награждаемым финансовым учреждением Беларуси, завоевав 7 наград.