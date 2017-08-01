Лукашенко отправил на уборочную Мясниковича и Андрейченко





Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал личного вовлечения в вопросы уборочной кампании чиновников самого высокого ранга, отправив контролировать ход кампании Мясниковича и Анрейченко.

Об этом он заявил сегодня на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая, пишет БЕЛТА.

"Михаил Владимирович (Мясникович), вы с Андрейченко немедленно должны выехать в области и заниматься там непосредственно. Он в Витебскую область, а вы в Брестскую. Вы сейчас относительно свободны. Поэтому организовывайте там уборочную кампанию. Это касается и Зася, это касается Зайца - это люди крепкие, грамотные, опытные - да и других уполномоченных. Всякие отпуска, всякие выезды без моего ведома за пределы страны всем запрещаются. Все должно быть повернуто сейчас на работу на селе", - заявил президент.

"Надо крестьянам помочь, а бездельников, о которых мы говорили, заставить работать", - подчеркнул белорусский лидер.