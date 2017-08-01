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Видеофакт: дети вместо десантников купаются в фонтанах в день ВДВ
02.08.2017 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь
В День Воздушно-десантных войск в городах традиционно можно увидеть мужчин в тельняшках и голубых беретах. Некоторые из них не просто радостно гуляют по городу, а пробуют покорить местные фонтаны или водоемы.
© Sputnik Кирилл Каллиников
В этом году в Минске десантники празднуют памятный день не так активно. В обед скопление военнослужащих запаса наблюдалось на набережной Свислочи недалеко от Острова Мужества и Скорби.
Забава купаться в фонтанах не замечена вовсе. Возле театра оперы и балета в воде резвятся только дети. У фонтана в парке Янки Купалы горожане загорают на лавке и фотографируются. Десантников у воды не было. А вот дежурившие сотрудники милиции присутствовали.
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Традиционная забава десантников купаться в фонтанах и реках в день ВДВ в этом году в Минске не замечена. Смотрите на видео, как выглядят столичные фонтаны в обед 2...
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