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Видеофакт: дети вместо десантников купаются в фонтанах в день ВДВ

02.08.2017 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В День Воздушно-десантных войск в городах традиционно можно увидеть мужчин в тельняшках и голубых беретах. Некоторые из них не просто радостно гуляют по городу, а пробуют покорить местные фонтаны или водоемы.

Видеофакт: дети вместо десантников купаются в фонтанах в день ВДВ
© Sputnik Кирилл Каллиников
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В этом году в Минске десантники празднуют памятный день не так активно. В обед скопление военнослужащих запаса наблюдалось на набережной Свислочи недалеко от Острова Мужества и Скорби.

Забава купаться в фонтанах не замечена вовсе. Возле театра оперы и балета в воде резвятся только дети. У фонтана в парке Янки Купалы горожане загорают на лавке и фотографируются. Десантников у воды не было. А вот дежурившие сотрудники милиции присутствовали.

 
Теги: Минск
 
 
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Традиционная забава десантников купаться в фонтанах и реках в день ВДВ в этом году в Минске не замечена. Смотрите на видео, как выглядят столичные фонтаны в обед 2...

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