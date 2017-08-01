В зеленых сетях – как выращивают и собирают голубику на Полесье

Плантация находится в деревне Высокое Столинского района (3-4 км от Ольшан). Голубику тут выращивают более семи лет.

В прошлом году основным покупателем ягод были белорусские фармацевтические и косметические компании. В этом большой интерес проявляют российские фирмы.



© Sputnik / Сергей Лескеть Море клюквы: как собирают ягоду на Полесье 14

Голубика очень дорогая и полезная ягода. Используется для производства витаминов и косметики, лекарств.

Ягода любит влажную и кислую почву, поэтому местные фермеры придумали целую систему орошения.

Чтобы не вредили птицы — не клевали и не портили ягоды — кустики накрывают специальной сеткой. На жаре работать под этой сеткой очень трудно — нет ветра, и жара усиливается.

Собирать голубику приезжают зачастую целыми семьями. Тут и молодежь, и пенсионеры, и студенты, и школьники. Трудится больше приезжих — у местных ольшанцев хватает своих хлопот на огородах и теплицах.

Если не лениться, то на ягодах за 3-4 недели сбора можно заработать нормальные деньги.