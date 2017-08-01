ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В зеленых сетях – как выращивают и собирают голубику на Полесье

02.08.2017 15:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Плантация находится в деревне Высокое Столинского района (3-4 км от Ольшан). Голубику тут выращивают более семи лет.

В прошлом году основным покупателем ягод были белорусские фармацевтические и косметические компании. В этом большой интерес проявляют российские фирмы.

В зеленых сетях – как выращивают и собирают голубику на Полесье
© Sputnik / Сергей Лескеть
Море клюквы: как собирают ягоду на Полесье
14

Голубика очень дорогая и полезная ягода. Используется для производства витаминов и косметики, лекарств.

Ягода любит влажную и кислую почву, поэтому местные фермеры придумали целую систему орошения.

Чтобы не вредили птицы — не клевали и не портили ягоды — кустики накрывают специальной сеткой. На жаре работать под этой сеткой очень трудно — нет ветра, и жара усиливается.

Собирать голубику приезжают зачастую целыми семьями. Тут и молодежь, и пенсионеры, и студенты, и школьники. Трудится больше приезжих — у местных ольшанцев хватает своих хлопот на огородах и теплицах.

Если не лениться, то на ягодах за 3-4 недели сбора можно заработать нормальные деньги.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Sputnik отправился на сбор голубики в крупнейшее в регионе фермерское хозяйство "Ольшаны". Смотрите в фотоленте, как собирают синюю ягоду.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Новый "Кодекс врачебной этики": мнения врачей и их пациентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика