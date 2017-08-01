Новый "Кодекс врачебной этики": мнения врачей и их пациентов /

"Кодекс врачебной этики", вынесенный белорусскими парламентариями на общественное обсуждение, в обозримом будущем может быть принят в виде подзаконного акта.

Новый документ вызвал очень разную реакцию у самих медицинских работников и их пациентов, сообщил председатель Белорусской ассоциации врачей, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Дмитрий Шевцов.

"Очень широкое понятие этот документ имеет, это и этические аспекты, и нормы поведения, и внешний вид медицинского сотрудника. Но у нас больше всего возмутились не медицинские работники, а пациенты, всех возмутил внешний вид", — рассказал Шевцов.



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В частности, в соответствии с кодексом, у медработника должна быть определенная длина халата, и он должен быть непрозрачным. Поскольку подавляющее большинство работников медицинской сферы — это женщины, для них непозволителен яркий макияж. В свою очередь, мужчина должен быть в медицинских брюках и в халате, либо в куртке, если это специалист хирургического профиля.

"В отличие от мужского населения, как раз в медицинской общественности все эти нововведения были восприняты абсолютно нормально, поскольку мы это знаем с первого курса. Мы в ежедневной работе сталкиваемся с болью пациента. Мы не должны быть серыми мышами, но и не должны быть вызывающими", — отметил Шевцов.

К примеру, медицинские работники должны ходить на тихой, без каблука подошве, чтобы не было слышно цоканья по коридору. У некоторых пациентов этот звук действительно вызывает дискомфорт и может спровоцировать резкое изменение ситуации, например, при черепно-мозговых травмах, когда малейший шум может обернуться крайне неприятными последствиями.

"Когда остановка сердца наступает у пациента, и медсестра бежит за врачом в ординаторскую, с высокого каблука если она свалится, ты не будешь знать кого спасать — ее или пациента. А когда ты спасаешь человека, любая пара рук всегда важна, медсестры либо врача", — рассказал Шевцов.

Беседу с председателем Белорусской ассоциации врачей, депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Дмитрием Шевцовым слушайте на радио Sputnik Беларусь.