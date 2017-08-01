500 лет назад, 6 августа 1517 года, в Праге вышла первая печатная белорусская книга — Псалтырь, которая считается одной из самых популярных и распространенных в христианстве книг Библии. Этой книгой первопечатник Франциск Скорина положил начало всему белорусскому книгоизданию, которое развивалось в тесной связи с европейским и восточнославянским.

Франциска Скорину считают своим первопечатником ученые многих стран: Беларуси, Литвы, Чехии и России. Его книги оказали огромное влияние не только на восточно-европейское книгопечатание, но и на развитие всех гуманитарных наук в целом.

В Минске накануне вышла в свет уникальная книга "Всемирное наследие Франциска Скорины", подготовленная белорусскими специалистами, но изданная благодаря сохранению творчества Ф. Скорины в книжных и музейных собраниях многих стран мира — Беларуси, России, Украины, Германии, Дании, Польши, Литвы, Великобритании, Словении, Чехии, США.

Подробнее о значении 500-летнего юбилея выхода первой книги Ф. Скорины расскажут:

В Минске:

заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси Александр СУША.

В Москве:

кандидат исторических наук, ответственный секретарь журнала "Библиография", заведующий отделом Центра исследований книжной культуры Научного и издательского центра "Наука" Российской академии наук Дмитрий БАКУН.

В Праге:

доктор наук Карлова университета Илья ЛЕМЕШКИН.

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