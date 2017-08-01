|
Видеомост на тему: "500-летие выхода книги Псалтырь Франциска Скорины"
02.08.2017 15:38 — Разное | Sputnik Беларусь
500 лет назад, 6 августа 1517 года, в Праге вышла первая печатная белорусская книга — Псалтырь, которая считается одной из самых популярных и распространенных в христианстве книг Библии. Этой книгой первопечатник Франциск Скорина положил начало всему белорусскому книгоизданию, которое развивалось в тесной связи с европейским и восточнославянским.
Франциска Скорину считают своим первопечатником ученые многих стран: Беларуси, Литвы, Чехии и России. Его книги оказали огромное влияние не только на восточно-европейское книгопечатание, но и на развитие всех гуманитарных наук в целом.
В Минске накануне вышла в свет уникальная книга "Всемирное наследие Франциска Скорины", подготовленная белорусскими специалистами, но изданная благодаря сохранению творчества Ф. Скорины в книжных и музейных собраниях многих стран мира — Беларуси, России, Украины, Германии, Дании, Польши, Литвы, Великобритании, Словении, Чехии, США.
Подробнее о значении 500-летнего юбилея выхода первой книги Ф. Скорины расскажут:
В Минске:
В Москве:
В Праге:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 4 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
Аккредитация:
E-mail:
Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу, 4 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск — Москва — Прага на тему: "500-летие выхода книги Псалтырь Франциска...
|
Архив (Разное)
Комментарии