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Видеомост на тему: "500-летие выхода книги Псалтырь Франциска Скорины"

02.08.2017 15:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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500 лет назад, 6 августа 1517 года, в Праге вышла первая печатная белорусская книга — Псалтырь, которая считается одной из самых популярных и распространенных в христианстве книг Библии. Этой книгой первопечатник Франциск Скорина положил начало всему белорусскому книгоизданию, которое развивалось в тесной связи с европейским и восточнославянским.

Франциска Скорину считают своим первопечатником ученые многих стран: Беларуси, Литвы, Чехии и России. Его книги оказали огромное влияние не только на восточно-европейское книгопечатание, но и на развитие всех гуманитарных наук в целом.

В Минске накануне вышла в свет уникальная книга "Всемирное наследие Франциска Скорины", подготовленная белорусскими специалистами, но изданная благодаря сохранению творчества Ф. Скорины в книжных и музейных собраниях многих стран мира — Беларуси, России, Украины, Германии, Дании, Польши, Литвы, Великобритании, Словении, Чехии, США.

Подробнее о значении 500-летнего юбилея выхода первой книги Ф. Скорины расскажут:

В Минске:

  • заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси Александр СУША.

В Москве:

  • кандидат исторических наук, ответственный секретарь журнала "Библиография", заведующий отделом Центра исследований книжной культуры Научного и издательского центра "Наука" Российской академии наук Дмитрий БАКУН.

В Праге:

  • доктор наук Карлова университета Илья ЛЕМЕШКИН.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 4 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу, 4 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск — Москва — Прага на тему: "500-летие выхода книги Псалтырь Франциска...

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