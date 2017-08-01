Минобразования ограничило количество контрольных в школах





В классе не должно проводиться больше одной контрольной работы в день, заявила заместитель начальника управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.

"Количество контрольных работ по каждому предмету в каждом классе регламентировано и определено Министерством образования. Учителя знают, сколько контрольных работ по каждому учебному предмету нужно провести в год. В соответствии с нормативными документами, в частности, санитарными нормами и правилами, в день не может быть больше одной контрольной работы", - заявила Ирина Каржова. Она также подчеркнула, что контрольная работа не может выполняться на первом и последнем уроке.

"Об этом должна позаботиться администрация школы. В начале учебного года составляется график контрольных работ на четверть, на полугодие, который утверждается администрацией школы. Мы прекрасно понимаем, что есть предметы, которые в расписании стоят первыми, в то время как контрольную работу нельзя проводить первым уроком. Этот вопрос должна решить администрация школы: нужно в соответствии с графиком провести корректировку расписания на тот день, на который запланирована контрольная, чтобы этот предмет не стоял первым", - пояснила замначальника управления.

Кроме того, администрация школы должна отслеживать, чтобы учителя не давали детям проверочные работы на 45 минут на каждом уроке. "Если нужно провести тестовый контроль, то на 15 минут, и дальше класс продолжает работу", - добавила Ирина Каржова. По ее словам, в этом году в инструктивных письмах для педагогов подчеркивается, что нужно нормировать объем домашнего задания. Обращается также внимание учителей на то, что задания со звездочкой должны задаваться детям только по их желанию и не влиять на оценку в сторону ее снижения, пишет БЕЛТА.