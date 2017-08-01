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Опубликованы кадры нападения пьяного мужчины на корреспондента НТВ

02.08.2017 16:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Журналист Антон Развожаев рассказывал о том, почему именно ВДВ считаются элитными войсками, и в этот момент в кадр вошел мужчина спортивного телосложения и ударил сотрудника телеканала в лицо, при этом нецензурно выражаясь в адрес репортера, передает НТВ.

Хулиган сразу же покинул место происшествия, а к съемочной группе подошел бывший десантник. Узнав, в чем дело, он пообещал разыскать обидчика.

По информации телеканала, хулиган вскоре был задержан. Выяснилось, что он не имеет отношения к десантным войскам, хотя сразу предполагалось, что он служил в ВДВ, хотя и не был облачен характерную для десантников одежду, которую они традиционно одевают 2 августа.

По факту нападения прокуратура проводит проверку.

 
 
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Пьяный мужчина ударил корреспондента телеканала НТВ, который вел прямой эфир из Парка Горького в Москве, рассказывая о праздновании дня ВДВ. Смотрите кадры...

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