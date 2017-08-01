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СК: подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы задержан
02.08.2017 16:08 — Разное | Sputnik Беларусь
Главным следственным управлением
"14 летняя школьница разыскивалась как без вести пропавшая с вечера 29 июля. Были проведены оперативно-розыскные мероприятия, и ее тело было обнаружено вчера с признаками насильственной смерти в лесном массиве недалеко от места жительства", — сообщила Гончарова.
По предварительным данным, смерть наступила в результате механической асфиксии. На основании всей полученной информации возбуждено уголовное дело по убийству с особой жестокостью, уточнила представитель Следственного комитета.
"Задержан подозреваемый в совершении преступления, это молодой человек, житель города Минска 1993 года рождения", — сказала Гончарова.
Сейчас следователи продолжают работу, устанавливают все обстоятельства и мотив совершенного преступления, отметила представитель СК.
Комментарий официального представителя Следственного комитета Беларуси Юлии Гончаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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