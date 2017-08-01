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Спасатели за 30 минут потушили пожар в бывшем Молодежном театре

02.08.2017 15:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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ЧП произошло утром в среду, 2 августа: в 10:12 поступило сообщение о загорании кровли в здании по проспекту Машерова. Когда к месту вызова приехали пожарные расчеты, было установлено, что горел утеплитель и обрешетка. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

В 10:41 огонь был полностью потушен.

Спасатели озвучили причину происшествия — нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

 
 
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Спасателям понадобилось 30 минут, чтобы ликвидировать возгорание в здании бывшего Молодежного театра в Минске. Смотрите на видео работу пожарных расчетом в центре...

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