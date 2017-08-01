На уборку урожая 2017 отправили 2,5 тысячи студентов





Около 2,5 тыс. студентов направлены в помощь аграриям для уборки урожая 2017 года.

"По информации облисполкомов, на 31 июля на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, овощей, картофеля, льна и других сельхозработах трудится и находится на согласовании 193 студенческих отряда, это почти 2,5 тыс. человек", - рассказали БЕЛТА в Минобразования.

При этом 1097 человек (69 отрядов) задействованы в сельхозработах в Гродненском регионе. В Могилевской области трудятся 677 студентов (61), Брестской - 229 (21), Минской - 184 (16), в Витебской и Гомельской областях - 14 и 12 отрядов соответственно. По данным ведомственной отчетности, на 10 июля в составе 33 студенческих отрядов сельскохозяйственного профиля трудоустроено 374 человека. В настоящее время облисполкомами формируются заявки на участие студотрядов в сельхозработах в осенний период.