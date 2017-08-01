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Видеофакт: голая девушка прогуливалась по центру Киева

02.08.2017 16:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По словам очевидцев, девушка была абсолютно обнаженной, она шла спокойно, видимо, стараясь не отличаться от обычных прохожих, и не обращала внимания на проезжавшие рядом автомобили.

Неизвестно, что стало причиной такого поступка. Также нет информации и о том, была ли нарушительница общественного порядка задержана киевской полицией.

Комментаторы в соцсетях уже начали строить предположения о том, что девушку заставила раздеться жаркая погода. Также кто-то предположил, что она могла проиграть какой-либо спор.

 
 
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Обнаженная девушка прогуливалась в среду утром по главной артерии украинской столицы – проспекту Победы. Смотрите кадры, снятые очевидцами.

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