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Видеофакт: голая девушка прогуливалась по центру Киева
02.08.2017 16:30 — Разное | Sputnik Беларусь
По словам очевидцев, девушка была абсолютно обнаженной, она шла спокойно, видимо, стараясь не отличаться от обычных прохожих, и не обращала внимания на проезжавшие рядом автомобили.
Неизвестно, что стало причиной такого поступка. Также нет информации и о том, была ли нарушительница общественного порядка задержана киевской полицией.
Комментаторы в соцсетях уже начали строить предположения о том, что девушку заставила раздеться жаркая погода. Также кто-то предположил, что она могла проиграть какой-либо спор.
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Обнаженная девушка прогуливалась в среду утром по главной артерии украинской столицы – проспекту Победы. Смотрите кадры, снятые очевидцами.
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