Видеофакт: голая девушка прогуливалась по центру Киева

По словам очевидцев, девушка была абсолютно обнаженной, она шла спокойно, видимо, стараясь не отличаться от обычных прохожих, и не обращала внимания на проезжавшие рядом автомобили.

Неизвестно, что стало причиной такого поступка. Также нет информации и о том, была ли нарушительница общественного порядка задержана киевской полицией.

Комментаторы в соцсетях уже начали строить предположения о том, что девушку заставила раздеться жаркая погода. Также кто-то предположил, что она могла проиграть какой-либо спор.