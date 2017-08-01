﻿ Россельхознадзор запретил поставки белорусского мороженного. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россельхознадзор запретил поставки белорусского мороженного

02.08.2017 16:54 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Россельхознадзор запретил поставки белорусского мороженного

С 4 августа Россельхознадзор запрещает поставки продукции с белорусского предприятия "Морозпродукт", выпускающего мороженное и другие продукты.

Как сообщил Россельхознадзор, ведомство было вынуждено это сделать в связи с повторным нарушением при поставках мороженого с данного предприятия. Речь идет о выявлении в продукции предприятия остатки  линкомицина. Это антибиотик группы линкозамидов. В терапевтических дозах действует бактериостатически. При более высоких концентрациях оказывает бактерицидное действие. Подавляет синтез белка в микробной клетке.

"Морозпродукт" выпускает такие известные в Беларуси марки мороженного, как "Гоша", "20 копеек", "28 копеек", "Frudoza", "Фиеста". Антибиотик в продукцию предприятия, почти наверняка попал с молоком от поставщиков, так как белорусские предприятия относятся к этому более лояльно, чем Россельхознадзор.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 4 августа Россельхознадзор запрещает поставки продукции с белорусского предприятия "Морозпродукт", выпускающего мороженное и другие продукты.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Десять предприятий "Беллегпрома", на которых средняя зарплата превышает 800 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика