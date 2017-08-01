Россельхознадзор запретил поставки белорусского мороженного





С 4 августа Россельхознадзор запрещает поставки продукции с белорусского предприятия "Морозпродукт", выпускающего мороженное и другие продукты.

Как сообщил Россельхознадзор, ведомство было вынуждено это сделать в связи с повторным нарушением при поставках мороженого с данного предприятия. Речь идет о выявлении в продукции предприятия остатки линкомицина. Это антибиотик группы линкозамидов. В терапевтических дозах действует бактериостатически. При более высоких концентрациях оказывает бактерицидное действие. Подавляет синтез белка в микробной клетке.

"Морозпродукт" выпускает такие известные в Беларуси марки мороженного, как "Гоша", "20 копеек", "28 копеек", "Frudoza", "Фиеста". Антибиотик в продукцию предприятия, почти наверняка попал с молоком от поставщиков, так как белорусские предприятия относятся к этому более лояльно, чем Россельхознадзор.