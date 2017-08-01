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Монумент пропавшим без вести в Афганистане открыли в Минске

02.08.2017 17:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Монумент появился на Острове Мужества и Скорби: памятный знак представляет собой камень с соответствующими табличками-надписями.

Открытие знака совпало с празднованием Дня ВДВ неслучайно: именно десантники были основными солдатами из Беларуси, воевавшими в Афганистане.

Остров Мужества и Скорби – мемориал белорусским воинам-интернационалистам, который был открыт в 1996 году. На острове располагается небольшая часовня, а также скульптура плачущего ангела.

 
 
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В белорусской столице в День десантника открыли монумент солдатам, пропавшим без вести в Афганистане. Смотрите видео Sputnik, как проходила торжественная церемония.

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