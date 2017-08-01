Монумент пропавшим без вести в Афганистане открыли в Минске

Монумент появился на Острове Мужества и Скорби: памятный знак представляет собой камень с соответствующими табличками-надписями.

Открытие знака совпало с празднованием Дня ВДВ неслучайно: именно десантники были основными солдатами из Беларуси, воевавшими в Афганистане.

Остров Мужества и Скорби – мемориал белорусским воинам-интернационалистам, который был открыт в 1996 году. На острове располагается небольшая часовня, а также скульптура плачущего ангела.