О чем писал житомирский журналист, которого обвиняют в измене /

Автор интернет-издания "Журнал Житомира" и бывший редактор всеукраинской газеты "Новая волна" Василий Муравицкий может быть взят под стражу по подозрению в государственной измене. По информации Службы безопасности Украины, речь идет о публикации статей на шести интернет-сайтах, которые "администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

В то же время, как пояснил Sputnik редактор интернет-издания "Журнал Житомира" Андрей Сергеев, Муравицкий официально не работал в этом издании, он вел только авторскую колонку.



© Фото: Служба безопасности Украины СБУ обвиняет житомирского журналиста в государственной измене за статьи

"Авторскую колонку может вести любой пользователь интернета, это бесплатно, и мы никому ничего не оплачиваем. Говорят о том, что он как-бы вел антиукраинскую пропаганду, курировался из России, и при этом ему оплачивалась эта антиукраинская пропаганда, но у нас он вел свою авторскую колонку еще в 2011 году. Он же филолог известный в городе, преподаватель в ВУЗе, вел такую историческую колонку о городе, о культуре, там политики никакой не было, ну а дальше уже, я так понимаю, он переключился на политическое освещение, когда случились все известные события", — рассказал Сергеев.

Как ранее сообщал Sputnik, в рамках уголовного дела правоохранители провели обыски по месту жительства Василия Муравицкого, где обнаружили компьютерную технику с якобы "доказательствами переписки с "российскими кураторами". По утверждению СБУ, также изъяты якобы копии соглашений на подготовку заказных статей, акты приема-передачи работ по гонорарам и банковские карточки, на которые перечислялись деньги.

Кроме того, проведены лингвистические и судебно-психологические экспертизы текстов Муравицкого.

Комментарий редактора интернет-издания "Журнал Житомира" Андрея Сергеева слушайте на радио Sputnik Беларусь.