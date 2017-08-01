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Белорусская дуда может попасть в список культурного наследия ЮНЕСКО

02.08.2017 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Собеседник Sputnik первым из белорусских исследователей недавно защитил диссертацию на тему белорусской дуды. История инструмента началась еще в древности, но в середине 20-го века белорусская дуда вдруг вышла из музыкальной культуры Беларуси. Однако возрождение интереса к белорусской дуде началось в 70-80-х годах прошлого века благодаря энтузиастам.

Сейчас уже около года в дударском сообществе ведется дискуссия о признании белорусской дуды национальным культурным явлением и включении музыкального инструмента в Список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Белорусская дуда может попасть в список культурного наследия ЮНЕСКО
Sputnik
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"Дело в том, что в разных странах дуды являются гордостью каждой нации. В Европе все знают большую шотландскую волынку, вокруг которой существует целый культ с ритуалами, оркестрами, барабанами, и все это было разработано еще в середине 19-го века и распространено по всему миру. Таким путем пошли и другие дударские культуры. Например, сейчас в ЮНЕСКО подают свои материалы словаки, и в нашем дударском сообществе есть тоже такая идея ", — отметил Сурба.

В Белорусском государственном университете культуры и искусств находится уникальный в для нашей страны Музей народных музыкальных инструментов, где среди других экспонатов можно увидеть и белорусскую дуду, и даже попробовать наиграть на ней какой-то мотив. Несколько лет назад в экспозиции музея появилась и настоящая шотландская волынка, чтобы сравнение двух совершенно разных музыкальных инструментов было действительно очевидным.

"Раньше, когда в нашем музее были лишь белорусские дуды, посетители всегда говорили, что это шотландская волынка. И приходилось долго, почти что на пальцах, рассказывать, какие особенности имеет белорусская дуда. А различия действительно есть. Этот инструмент включает кожаный мешок, использование которого имеет мифическую основу, деревянные трубки, тростниковый пищик, а все остальное — это уже модификации и элементы декора", —  рассказал Сурба.

По словам собеседника, каждая нация стремится выработать свой единственный тип дуды, о котором можно было бы говорить, что это титульный инструмент той или иной страны.

"У нас есть и безмеховая дуда, и дуда-матянка, и двухзвуковая дуда, и однозвуковая. Но научно, практически и музыкально исследована только однозвуковая дуда, она самая совершенная, самая сложная и самая неповторимая. В ней присутствуют деревянные закрученные рожки, они производятся из цельного куска дерева, это самая сложная часть в создании дуды и именно она выделяет нашу дуду среди других", — отметил Сурба.

Беседу с кандидатом искусствоведения, преподавателям Белорусского государственного университета культуры и искусства, мастером дуды Александром Сурбой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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