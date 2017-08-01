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Bloomberg вслед за Forbes назвал самым богатым бизнесменом России Алексея Мордашова

02.08.2017 18:05 — Разное | Ежедневник  
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Bloomberg вслед за Forbes назвал самым богатым бизнесменом России Алексея Мордашова

Vop.ru

Общий капитал 28 российских миллиардеров за этот год вырос на 9,75 млрд долларов, сообщается в материалах Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Богатейшим россиянином России агентство назвало основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова. Его состояние, по оценке издания, составляет 17,3 млрд долларов, увеличившись с начала 2017 года на 354 млн долларов. Вторую строку рейтинга занимает глава "Норильского никеля" Владимир Потанин с состоянием 16,6 млрд долларов. По данным агентства, он заработал за 7 месяцев 16,6 млн долларов. Тройку замыкает председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг с 15,5 млрд долларов. С начала года его состояние выросло на 1,34 млрд долларов.

В сотню богатейших людей также вошли: глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон c 15,2 млрд долларов (–2,09 млрд долларов), акционер консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман с 14,7 млрд долларов (+1,4 млрд долларов), основатель USM Holdings Алишер Усманов с 14,7 млрд долларов (+1,77 млрд долларов) и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (+1,82 млрд долларов) с 15 млрд долларов.

Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых бизнесмены имеют доли, пишет «Деловой Петербург».

 
 
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Общий капитал 28 российских миллиардеров за этот год вырос на 9,75 млрд долларов, сообщается в материалах Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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