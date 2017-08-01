Белорусский ударный квадрокоптер показали на Дне ВДВ в Витебске

МИНСК, 2 авг – Sputnik. Ударный квадрокоптер был продемонстрирован в ходе празднования Дня десантника в Витебске, сообщили " Народные новости Витебска ".



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Праздничные мероприятия прошли 2 августа на территории 103-й гвардейской отдельной воздушно-десантной бригады.

Как сообщает издание, дрон атаковал двумя ракетами здание, где по сценарию показательных выступлений разведроты бригады находились террористы.

По словам диктора, который комментировал происходящее, квадрокоптер "1400" был разработан на витебском ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей".