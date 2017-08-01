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Ливень мешает болельщикам попасть на матч БАТЭ

02.08.2017 18:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг – Sputnik. Непогода затрудняет движение болельщиков БАТЭ в Борисов на личных автомобилях на матч БАТЭ и "Славии", передает корреспондент Sputnik.

Ливень мешает болельщикам попасть на матч БАТЭ
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ответный поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между борисовским БАТЭ и пражской "Славией" состоится в среду на домашнем стадионе белорусской команды. 

Как передает корреспондент Sputnik, сильный ливень по дороге на Борисов застал десятки болельщиков.

"Несмотря на прогнозы синоптиков о ясной солнечной погоде в Борисове в день матча, сильный ливень затиг нас по дороге в родной город БАТЭ. На выезде из Минска начала образовываться пробка", – рассказал корреспондент Sputnik.

Автомобилей на дороге значительное количество, по многим – по символике БАТЭ – видно, что они едут на игру.

Следите за онлайн-трансляцией игры БАТЭ – "Славия" на Sputnik >>

 
Теги: Минск
 
 
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На выезде из Минска по пути в Борисов образовалась пробка, в ней стоят многие фанаты, которые отправились на игру на авто.

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