Ливень мешает болельщикам попасть на матч БАТЭ

МИНСК, 2 авг – Sputnik. Непогода затрудняет движение болельщиков БАТЭ в Борисов на личных автомобилях на матч БАТЭ и "Славии", передает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко БАТЭ - "Славия": кто кого отправит пить пиво

Ответный поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между борисовским БАТЭ и пражской "Славией" состоится в среду на домашнем стадионе белорусской команды.

Как передает корреспондент Sputnik, сильный ливень по дороге на Борисов застал десятки болельщиков.

"Несмотря на прогнозы синоптиков о ясной солнечной погоде в Борисове в день матча, сильный ливень затиг нас по дороге в родной город БАТЭ. На выезде из Минска начала образовываться пробка", – рассказал корреспондент Sputnik.

Автомобилей на дороге значительное количество, по многим – по символике БАТЭ – видно, что они едут на игру.

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