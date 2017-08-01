Лукашенко пообещал губернаторам Гомельщины, Гродненщины и Брестчины «год истины»





Об этом заявил президент Беларуси 2 августа на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая.

Нынешний год является моментом истины для трех губернаторов в Беларуси. Соответствующее заявление президент сделал, заслушивая доклад председателя Гомельского облисполкома Владимира Дворника.

"Я к чему это говорю: для вас, для Анатолия Лиса, для Владимира Кравцова этот год - момент истины. Я вам говорил это и сейчас повторяю публично. На подходе Доманевский и Шерстнев", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил, что, скорее всего, приедет в соответствующие три области позднее, осенью или зимой. Глава государства также обратил внимание, что главное - финансовые показатели, а не, например, объемы заготовки или уборки тех или иных сельхозкультур.

В целом глава государства резко высказался по поводу того, как идет уборочная кампания в этом году, охарактеризовав ее на грани срыва.

"У нас пока много безалаберности, элементарного разгильдяйства и досадных недоработок, которые в нынешних условиях недопустимы. Сейчас необходимо максимально напрячься всем и убрать с поля хлеба, не растягивая работы на месяц-полтора и не ожидая, что господь нам пошлет лучшую погоду. Ни в коем случае не расслабляться. Нужно держать темпы работ не только на жатве хлебов, но и на уборке других культур", - резюмировал Александр Лукашенко.

В ходе совещания Александр Лукашенко поручил сравнить количество отказов отечественной сельхозтехники и лучших зарубежных аналогов.

"Почему некачественную технику продаете сельскому хозяйству?" - обратился с вопросом глава государства к вице-премьеру Владимиру Семашко.

Он в свою очередь доложил, что по факту 2016-го и первой половины 2017 года отмечено снижение дефектности техники, как гарантийной, так и постгарантийной. Вице-премьер также сообщил, что все задания по обеспечению техникой нынешней уборочной выполнены. Произведены в достаточном количестве новые зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, однако не все из них оплачены.

Александр Лукашенко поручил руководству МВД и Комитета госконтроля начиная с 1 августа докладывать о случаях выхода из строя гарантийной техники. "Не дай бог выйдет гарантийная техника из строя - факты мне эти все доложить по стране. И не дай бог туда больше суток не появится гарант", - предупредил глава государства.

Соответствующие показатели Александр Лукашенко поручил проанализировать в сравнении с количеством отказов у техники зарубежных производителей признанных в мире марок. "Возьмем отказы их. Если Семашко на этом уровне работает, к нему претензий нет. Если хоть на одну единицу хуже, пусть пеняют сами на себя. Хватит с ними цацкаться. За некачественную технику отвечает персонально Семашко", - заявил президент.