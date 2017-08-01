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Плюсы и минусы современной системы образования: мнение репетитора
02.08.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Проблемы в сфере образования являются настоящей болью для родителей, учеников и учителей. Обилие писанины, зачастую невыверенные учебные пособия, регулярные оплаты на различные школьные нужды нередко вызывают ропот в обществе. Причем это не только белорусская, но, похоже, уже мировая проблема.
Преподаватель математики и физики с 30-летним стажем, опытный репетитор Евгений Ливянт в студии радио Sputnik Беларусь высказывает свое мнение о необходимых шагах в реформировании сферы образования, делится своими наблюдениями, а также практикой работы с учащимися и абитуриентами.
Трансляцию беседы с репетитором Евгением Ливянтом смотрите на видео.
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Каких нововведений ждать белорусам в новом учебном году, и какие серьезные преобразования уже давно необходимы всей системе образования, в студии радио Sputnik...
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