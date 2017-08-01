﻿ Плюсы и минусы современной системы образования: мнение репетитора. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Плюсы и минусы современной системы образования: мнение репетитора

02.08.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Проблемы в сфере образования являются настоящей болью для родителей, учеников и учителей. Обилие писанины, зачастую невыверенные учебные пособия, регулярные оплаты на различные школьные нужды нередко вызывают ропот в обществе. Причем это не только белорусская, но, похоже, уже мировая проблема.

Преподаватель математики и физики с 30-летним стажем, опытный репетитор Евгений Ливянт в студии радио Sputnik Беларусь высказывает свое мнение о необходимых шагах в реформировании сферы образования, делится своими наблюдениями, а также практикой работы с учащимися и абитуриентами.

Трансляцию беседы с репетитором Евгением Ливянтом смотрите на видео.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каких нововведений ждать белорусам в новом учебном году, и какие серьезные преобразования уже давно необходимы всей системе образования, в студии радио Sputnik...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко пообещал губернаторам Гомельщины, Гродненщины и Брестчины «год истины»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика