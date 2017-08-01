Плюсы и минусы современной системы образования: мнение репетитора

Проблемы в сфере образования являются настоящей болью для родителей, учеников и учителей. Обилие писанины, зачастую невыверенные учебные пособия, регулярные оплаты на различные школьные нужды нередко вызывают ропот в обществе. Причем это не только белорусская, но, похоже, уже мировая проблема.

Преподаватель математики и физики с 30-летним стажем, опытный репетитор Евгений Ливянт в студии радио Sputnik Беларусь высказывает свое мнение о необходимых шагах в реформировании сферы образования, делится своими наблюдениями, а также практикой работы с учащимися и абитуриентами.

Трансляцию беседы с репетитором Евгением Ливянтом смотрите на видео.