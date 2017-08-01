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«Белтелеком» подключил 500-тысячного абонента byfly

02.08.2017 19:10 — Разное | Ежедневник  
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«Белтелеком» подключил 500-тысячного абонента byfly

Gorodmozyr.by

Практически одновременно «нашелся» 200 –тысячный абонент Zala.

Как сообщил оператор, 500-тысячным абонентом byfly в Минске стала Анастасия Дейкало, подключившая тарифный план «Рекорд 100», а 200-тысячным абонентом Zala оказался Геннадий Козлов, выбравший для своей семьи пакет услуг «Ясна 25».

 Чествование юбилейных абонентов прошло в одном из столичных сервисных центров. Главный инженер, заместитель директора по продажам и обслуживанию клиентов, а также сотрудники филиала «Минская городская телефонная сеть» торжественно поздравили счастливчиков.  

Каждый юбилейный абонент получил в подарок от компании карту экспресс-оплаты на сумму 50 рублей, а также бесплатное пользование базовым пакетом услуги «Умный дом» на 1 год.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 65
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Практически одновременно «нашелся» 200 –тысячный абонент Zala.

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