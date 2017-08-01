Бутылка йогурта взорвалась из-за жары в салоне авто в Речице

МИНСК, 2 авг – Sputnik. Емкость с йогуртом взорвалась в салоне легкового автомобиля в Речице из-за жары, сообщили пользователи в среду в социальных сетях.

Фотографии испорченного салона авто появились в профильной группе города "ВКонтакте" 2 августа.

"Не оставляйте йогурт в бутылке в машине, когда на улице +30 градусов", – гласила подпись к фото.

Участники группы предложили пострадавшему от коварного йогурта автомобилисту свою помощь в химчистке машины, но молодой человек отказался, заявив, что уже отмыл авто.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, жаркая погода сохранится в Беларуси и в четверг 3 августа – днем температура поднимется до +29°С, а в юго-восточных районах республики – до +33°С.