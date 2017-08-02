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За семь месяцев поставки российской нефти в Беларусь сократились на 16,2 процента

02.08.2017 21:48 — Разное | Ежедневник  
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За семь месяцев поставки российской нефти в Беларусь сократились на 16,2 процента

Auditors.by

Как сообщается в отчете Центрального диспетчерского управления (ЦДУ), . экспорт российской нефти в Беларусь за семь месяцев сократился на 16,2% - до 10,67 млн тонн

В частности, в июле Россия экспортировала по этому направлению 1,67 млн тонн нефти.

В целом экспорт нефти из России в январе-июле 2017 года увеличился на 1,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего годом и достиг 162,6 млн тонн. В июле экспорт нефти составил 22,89 млн тонн. В дальнее зарубежье экспорт вырос на 3%, до 151,9 млн тонн.

На внутренний рынок было поставлено 166 млн тонн нефти, что на 1,4% больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС.

 
 
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Как сообщается в отчете Центрального диспетчерского управления (ЦДУ), . экспорт российской нефти в Беларусь за семь месяцев сократился на 16,2% - до 10,67 млн тонн

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